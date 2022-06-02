В Сасове полицейские задержали пьяного водителя Lada
Мужчину отстранили от вождения.
В Сасове полицейские задержали пьяного водителя Lada. Об этом сообщила
Инцидент произошел около дома № 4 по улице Вокзальной.
Сотрудники ДПС остановили водителя Lada. При общении с водителем полицейские выявили запах алкоголя и неуверенную походку.
35-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование. У него выявили 0,879 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Водителя отстранили от вождения. На него составили административный протокол.