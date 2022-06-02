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В Сараях остановили двух пьяных водителей
На 64-летнего жителя села Желобово составили административный протокол. 30-летняя жительница Сараев села пьяной за руль будучи уже лишенной водительских «прав». Ей грозит уголовная ответственность.

В Сараях остановили двух пьяных водителей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Рязанцев задержали вечером во вторник, 31 мая.

64-летнего жителя села Желобово остановили на улице Ломоносова. Медосвидетельствование показало у водителя 0,541 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.

На улице Ленина сотрудники ДПС остановили 30-летнюю жительницу Сараев на Chevrolet Lacetti. Медосвидетельствование показало у водителя 0,500 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что рязанку уже лишили водительского удостоверения. Ей грозит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»).