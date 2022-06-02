В Рязанской области предложили придать семейному бизнесу официальный статус

В четверг, 2 июня, в рязанской облдуме прошло заседание совета по вопросам поддержки предпринимателей и некоммерческих организаций.

В четверг, 2 июня, в рязанской облдуме прошло заседание совета по вопросам поддержки предпринимателей и некоммерческих организаций. Его провел председатель облдумы Аркадий Фомин. В мероприятии приняли участие депутаты облдумы, представители профильных министерств, общественных организаций, бизнес-сообщества, налоговых органов и некоммерческих организаций и фондов.

На заседании обсудили меры налоговой и финансовой поддержки бизнеса в условиях санкций.

Замминистра промышленного развития региона Галина Крутова рассказала о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса и практике их применения. Замруководителя управления ФНС Светлана Шилина сообщила, что субъектам малого и среднего бизнеса доступно порядка 50 федеральных и региональных налоговых льгот. Она также отметила положительную динамику по налогам и сборам по итогам 2020 и 2021 годов.

На заседании обсуждали вопрос об информационной доступности мер поддержки бизнеса. Аркадий Фомин отметил, что в некоторых случаях предпринимателям надо сообщать, что они могут воспользоваться льготами.

«Президент сказал, что в сегодняшних санкционных условиях нужно дать бизнесу максимальную свободу в рамках правового поля, — подчеркнул глава регионального парламента. — Должен быть сервисный подход, поскольку наша главная цель — динамичное развитие региона, для чего необходимо создание благоприятного делового климата».

Галина Крутова сообщила, что регион направил на федеральный уровень пакет предложений по расширению господдержки, состоящий из 80 пунктов и включающий сдерживание цен на энергоносители.

Также обсуждались меры финансовой поддержки бизнеса в регионе, в том числе через негосударственные фонды. Депутат облдумы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева обратила внимание на то, что в регионе работает порядка 30-40 предприятий семейного бизнеса. Однако их правовой статус именно как семейного бизнеса никак не урегулирован. Не введено само понятие «семейный бизнес». При этом в ряде регионов такая практика есть.

Депутаты поддержали предложение вынести вопрос на рассмотрение профильного комитета облдумы.