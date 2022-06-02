В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж

Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня.

В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж. Информацию опубликовало региональное управления МЧС.

Все места оборудованы по требованиям, на пляжах организовано дежурство спасателей и медиков. В МЧС уточнили, что режим работы пляжей устанавливает собственник.

В Рязани пляж «Городской» на Ореховом озере и три пляжа на Борковских карьерах откроют 1 июня. Городской пляж «Лысая гора» в Солотче на Старице откроют 10 июня.

Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня: