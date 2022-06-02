В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж
Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня.
В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж. Информацию
Все места оборудованы по требованиям, на пляжах организовано дежурство спасателей и медиков. В МЧС уточнили, что режим работы пляжей устанавливает собственник.
В Рязани пляж «Городской» на Ореховом озере и три пляжа на Борковских карьерах откроют 1 июня. Городской пляж «Лысая гора» в Солотче на Старице откроют 10 июня.
Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня:
- Александро-Невский район, село Нижний Якимец, пляж на водохранилище «Немецкий», 11.06.2022;
- Александро-Невский район, пляж на озере Ольховка в Каширке, 10.06.2022;
- Пронский район, Новомичуринск, река Проня, пляж на водохранилище Рязанской ГРЭС, 20.06.2022;
- Михайловский район, Михайлов, пляж на реке Проня, 01.06.2022;
- Захаровский район, Захарово, пляж на ручье Жрака, 01.06.2022;
- Милославский район, Милославское, пляжи на правом и левом берегу реки Мокрая Полотебня, 01.06.2022;
- Старожиловский район, улица Конезаводская, пляж на реке Истья, 20.06.2022;
- Ряжск, пляж на реке Хупта, 01.06.2022;
- Путятинский район, Александровка, пляж на водоеме ГТС реки Нетрожь, 07.06.2022;
- Сапожковский район, Сапожок, микрорайон Малинники, пляж на реке Обвал, 12.06.2022;
- Сараевский район, Сараи, пляж на реке Верда, 15.06.2022;
- Чучковский район, пляж на водохранилище в селе Ункосово, 01.06.2022;
- Ухоловский район, Клинок, пляж на реке Лучка, 10.06.2022;
- Спасский район, Спасск, улица Набережная, спасский затон, пляж «Центральный», 13.06.2022;
- Спасский район, Ижевское, пляж на озере Ижевское, 15.06.2022;
- Спасский район, Кирицы, пляж ДТС «Кирицы» на реке Кирица;
- Спасский район, Выползово, пляж ДОЛ «Звездный» на озере Сельное, 17.06.2022;
- Касимов, микрорайон «Затон», пляж на реке Ока, 17.06.2022;
- Касимовский район, Сынтул, пляж на озере Сынтул, 15.06.2022;
- Пителинский район, Потапьево, пляж на реке Пет, 15.06.2022;
- Клепиковский район, Лункино, пляж ДОЛ «Радуга» на озере Белое, 10.06.2022;
- Ермишинский район, Ермишь, пляж на пруду Ермишь, 24.06.2022;
- Шацкий район, Тарадеи, пляж на реке Тарадея, 01.06.2022;
- Кадомский район, Кадом, пляж на реке Мокша, 13.06.2022;
- Сасовский район, Устье, пляж на затоне реки Цна 01.06.2022.