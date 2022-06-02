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В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж
Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня.

В Рязанской области для купания оборудовали 31 пляж. Информацию опубликовало региональное управления МЧС.

Все места оборудованы по требованиям, на пляжах организовано дежурство спасателей и медиков. В МЧС уточнили, что режим работы пляжей устанавливает собственник.

В Рязани пляж «Городской» на Ореховом озере и три пляжа на Борковских карьерах откроют 1 июня. Городской пляж «Лысая гора» в Солотче на Старице откроют 10 июня.

Все пляжи Рязанской области откроют в течение июня:

  • Александро-Невский район, село Нижний Якимец, пляж на водохранилище «Немецкий», 11.06.2022;
  • Александро-Невский район, пляж на озере Ольховка в Каширке, 10.06.2022;
  • Пронский район, Новомичуринск, река Проня, пляж на водохранилище Рязанской ГРЭС, 20.06.2022;
  • Михайловский район, Михайлов, пляж на реке Проня, 01.06.2022;
  • Захаровский район, Захарово, пляж на ручье Жрака, 01.06.2022;
  • Милославский район, Милославское, пляжи на правом и левом берегу реки Мокрая Полотебня, 01.06.2022;
  • Старожиловский район, улица Конезаводская, пляж на реке Истья, 20.06.2022;
  • Ряжск, пляж на реке Хупта, 01.06.2022;
  • Путятинский район, Александровка, пляж на водоеме ГТС реки Нетрожь, 07.06.2022;
  • Сапожковский район, Сапожок, микрорайон Малинники, пляж на реке Обвал, 12.06.2022;
  • Сараевский район, Сараи, пляж на реке Верда, 15.06.2022;
  • Чучковский район, пляж на водохранилище в селе Ункосово, 01.06.2022;
  • Ухоловский район, Клинок, пляж на реке Лучка, 10.06.2022;
  • Спасский район, Спасск, улица Набережная, спасский затон, пляж «Центральный», 13.06.2022;
  • Спасский район, Ижевское, пляж на озере Ижевское, 15.06.2022;
  • Спасский район, Кирицы, пляж ДТС «Кирицы» на реке Кирица;
  • Спасский район, Выползово, пляж ДОЛ «Звездный» на озере Сельное, 17.06.2022;
  • Касимов, микрорайон «Затон», пляж на реке Ока, 17.06.2022;
  • Касимовский район, Сынтул, пляж на озере Сынтул, 15.06.2022;
  • Пителинский район, Потапьево, пляж на реке Пет, 15.06.2022;
  • Клепиковский район, Лункино, пляж ДОЛ «Радуга» на озере Белое, 10.06.2022;
  • Ермишинский район, Ермишь, пляж на пруду Ермишь, 24.06.2022;
  • Шацкий район, Тарадеи, пляж на реке Тарадея, 01.06.2022;
  • Кадомский район, Кадом, пляж на реке Мокша, 13.06.2022;
  • Сасовский район, Устье, пляж на затоне реки Цна 01.06.2022.