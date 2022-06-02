В Рязани при столкновении легковушек пострадали три человека

Авария случилась на улице Чкалова в среду, 1 июня.

В Рязани при столкновении трех легковушек пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 1 июня, в 21:15, в районе дома № 68 по улице Чкалова.

По предварительной информации, 33-летний житель Ряжска на Mazda 3 выезжал с прилегающей территории. Он врезался в Fiat Albea, за рулем которого был 26-летний рязанец, и «ВАЗ-2110», которым управлял 23-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водители Fiat и «ВАЗ», а также пассажирка Fiat. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.