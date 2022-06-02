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В Рязани мужчину задержали за ограбление женщины
44-летний рязанец украл у потерпевшей сумку.

В Рязани ограбили женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в парке имени Гагарина около 23:00. В полицию поступила информация об ограблении женщины. На место выехал наряд.

Полицейские узнали, что 49-летняя женщина шла домой через парк. На темной аллее на нее напал неизвестный. Он несколько раз ударил ее, отнял сумку, в которой были деньги, банковские карты, мобильный телефон и документы. Также мужчина пытался снять с нее куртку, но пострадавшая громко кричала. После этого налетчик скрылся.

Патрульные и полицейский кинолог с собакой начали розыск преступника на прилегающей территории и на улицах Московского района. Примерно в 23:45 на улице Бирюзова они обратили внимание на мужчину, по приметам схожего с грабителем. Его задержали. Потерпевшая опознала в нем нападавшего. Мужчину доставили в отдел полиции.

Установлено, что 44-летнего рязанца ранее судили за изнасилование, разбой и убийство. На него завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.