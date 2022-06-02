В Подмосковье автобус въехал в остановку
Пострадали 13 человек.
В Подмосковье автобус въехал в остановку. Об этом сообщило
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. По информации издания, рейсовый автобус № 851 врезался в остановку.
По информации собеседника агентства, пострадали 13 человек. Троих отправили для осмотра в центральную районную больницу.
Как рассказали изданию в дептрансе Москвы, водителю автобуса, следовавшего по маршруту «Шереметьево-Москва», стало плохо за рулем.
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