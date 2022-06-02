В Подмосковье автобус въехал в остановку

Пострадали 13 человек.

В Подмосковье автобус въехал в остановку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. По информации издания, рейсовый автобус № 851 врезался в остановку.

По информации собеседника агентства, пострадали 13 человек. Троих отправили для осмотра в центральную районную больницу.

Как рассказали изданию в дептрансе Москвы, водителю автобуса, следовавшего по маршруту «Шереметьево-Москва», стало плохо за рулем.

Фото и видео — Telegram-канал 112.