В Новгородской области в лесополосе обнаружили труп новорожденного ребенка

Тело девочки нашли в среду, 1 июня.

В Новгородской области в лесополосе обнаружили труп новорожденного ребенка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на областное управление следкома.

Тело младенца нашли в селе Подгощи в среду, 1 июня. На трупе девочки не обнаружили видимых следов насильственной смерти. «По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка», — указано в сообщении управления.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. В рамках судмедэкспертизы определят причину смерти младенца.