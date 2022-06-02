В Новгородской области в лесополосе обнаружили труп новорожденного ребенка
Тело девочки нашли в среду, 1 июня.
В Новгородской области в лесополосе обнаружили труп новорожденного ребенка. Об этом сообщило
Тело младенца нашли в селе Подгощи в среду, 1 июня. На трупе девочки не обнаружили видимых следов насильственной смерти. «По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка», — указано в сообщении управления.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. В рамках судмедэкспертизы определят причину смерти младенца.