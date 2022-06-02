В Милославском районе осудят рецидивистку, ударившую знакомую ножом в живот

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинении вреда здоровью»). Женщине грозит до десяти лет тюрьмы.

В Милославском районе осудят рецидивистку, ударившую знакомую ножом в живот. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел 6 марта. Вечером к ранее судимой за убийство и угон машины 33-летней женщине пришла знакомая. Дети и муж хозяйки квартиры уже спали, а женщины выпивали на кухне.

В какой-то момент между ними возник конфликт, и хозяйка дома попросила знакомую уйти. В ответ та сказала, что разбудит мужа хозяйки, чтобы он проводил ее домой. Женщина перегородила знакомой путь, после чего гостья ударила ее по лицу.

В ответ на это женщина взяла нож и ударила знакомую в живот. После этого она разбудила мужа, они оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»). Женщине грозит до десяти лет тюрьмы.