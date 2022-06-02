В Екатеринбурге женщина-водитель сбила двоих подростков на электросамокате

Инцидент произошел вечером в среду, 1 июня.

В Екатеринбурге женщина-водитель сбила двоих подростков, передвигавшихся на одном электросамокате. Об этом сообщило URA.ru .

Инцидент произошел вечером в среду, 1 июня.

По информации отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель легковушки ехала по набережной Рабочей Молодежи и сбила двух пешеходов на электросамокате.

Уточняется, что подростков с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Их родители отметили, что самокат в аренду пострадавшие взяли без их разрешения с аккаунта более взрослого товарища.

В публикации указано, что за рулем была 20-летняя девушка. Стаж ее вождения — менее трех лет.