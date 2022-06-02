В «Единой России» анонсировали запуск нового проекта поддержки семей с детьми

В нем будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми.

Партия «Единая Россия» запустила проект «Качество детства» для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы. В нем будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми. Об этом сообщила председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приеме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым, пишет сайт ER.ru .

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми — приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на санкции, продолжают появляться новые форматы поддержки. Например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы материнского капитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы.

Также с 1 июня проиндексированы выплаты: например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплата малообеспеченным семьям на детей от трех до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.

Кроме этого, социальные выплаты с 1 мая будут защищены от списаний за долги без согласия заемщика. С 2022 года увеличен размер материнского капитала.

Также по инициативе партии право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии была перезапущена программа возврата половины стоимости путевок в детские лагеря. Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей.

Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса или находятся на освобожденных территориях. Работа по помощи в решении вопросов жителей в частности, семей с детьми, из ЛДНР, налаживание мирной жизни — задача «Единой России», подчеркнул председатель партии.

Инициативы прокомментировала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Рязанской области Елена Сидорова. «В Рязанской области выплачиваются ежемесячные выплаты и пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, малообеспеченным семьям на приобретение проездных билетов для обучающихся по очной форме обучения, за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации, компенсация расходов в размере 30% на оплату коммунальных услуг, на приобретение школьных принадлежностей. Ежегодная компенсация 30% оплаты стоимости топлива для семей, проживающих в домах, не имеющих централизованного отопления, газового или электрического оборудования, используемого для отопления жилого помещения. Также оказывается поддержка семьям военнослужащих, проходящим службу по призыву, детям-курсантов военных профессиональных образовательных организаций, неполным семьям, одиноким родителям, опекунам, а также детям, родители которых уклоняются от выплаты алиментов, студенческим и приемным семьям. Подлежит ежегодной индексации региональный материнский капитал», — заметила Сидорова.