В Дашково-Песочне рязанский филиал «СОГАЗ-Мед» открыл новый пункт выдачи полисов ОМС

Пункт открылся по адресу: улица Новоселов, дом № 17-б, ТЦ «21 век», 2 этаж.
Режим работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, суббота и воскресенье выходные.
По словам директора рязанского филиала «СОГАЗ-Мед» Людмилы Филькиной, рязанцы могут оформить полис ОМС лично или через представителя в офисе. Также можно оставить заявку на оформление полиса на
Рязанцам напомнили, что сменить медорганизацию можно по собственному желанию не чаще, чем один раз в год. Исключение составляет смена места жительства или места пребывания гражданина.
Уточнить адреса и график работы пунктов выдачи полисов рязанского филиала «СОГАЗ-Мед», а также получить дополнительную информацию можно по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 и на сайте