В Дашково-Песочне рязанский филиал «СОГАЗ-Мед» открыл новый пункт выдачи полисов ОМС

Пункт открылся по адресу: улица Новоселов, дом № 17-б, ТЦ «21 век», 2 этаж.

Пункт открылся по адресу: улица Новоселов, дом № 17-б, ТЦ «21 век», 2 этаж.

Режим работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, суббота и воскресенье выходные.

По словам директора рязанского филиала «СОГАЗ-Мед» Людмилы Филькиной, рязанцы могут оформить полис ОМС лично или через представителя в офисе. Также можно оставить заявку на оформление полиса на сайте компании.

Рязанцам напомнили, что сменить медорганизацию можно по собственному желанию не чаще, чем один раз в год. Исключение составляет смена места жительства или места пребывания гражданина.