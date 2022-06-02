Умер основатель института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов

Ученому было 95 лет.

Умер основатель института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Областью интересов специалиста были микроволновая электроника, гидро- и радиофизика, а также нелинейная динамика. Среди наград ученого — три Государственные премии СССР, два ордена Ленина и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Гапонову-Грехову было 95 лет. Академик РАН умер в Нижнем Новгороде.

Губернатор области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким физика. Он назвал Гапонова-Грехова личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой не только для региона, но и для всей России.