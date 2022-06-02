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Сорокина проверила пожарную безопасность в Солотче
В поселке проверили доступ к пожарным гидрантам и отработали действия в случае возникновения возгорания.

Сорокина проверила пожарную безопасность в Солотче. Об этом глава администрации сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В четверг, 2 июня, Елена Сорокина вместе с представителями ГОЧС, ГУ МЧС, «Пожлес», руководителями и профильными специалистами администрации приехала в Солотчу. Мэр проверила соблюдение требований пожарной безопасности.

В Давыдове Сорокина обратила внимание на безопасное расстояние между домами и лесным массивом, на улице Мещерской проверила доступ к гидранту. Всего в Солотче находится 76 гидрантов.

Также глава администрации посмотрела площадку для забора воды для тушения пожаров, а сотрудники МЧС отработали действия в случае возникновения возгорания.

Сорокина сообщила, что продолжается работа с жителями по профилактике пожаров: сотрудники обходят территории, рассказывают о соблюдении мер пожарной безопасности, раздают листовки.

Мэр Рязани призвала жителей и гостей Солотчи быть осторожными и внимательными в лесу.