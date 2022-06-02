Семейный фестиваль «Кислород» пройдет в Рязани 8 июня

Об этом сообщило региональное минспорта.

В Рязани пройдет первый семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Об этом сообщило региональное минспорта .

Мероприятие состоится около Зеленого театра в ЦПКиО в среду, 8 июня, в 18:30.

В программе фестиваля спортивные активности: балансборд, гордки, фрисби-гольф, полоса препятствий от «Дитя джунглей», дженга, дартс и другие.

На мероприятии пройдут мастер-классы по современным танцам (от «Арт-Райз» и перспективного «Лавфита»), робототехники от «Робошколы». На фестивале будут находиться спасатели, площадка саморегуляции, чаепитие от «Нашъ Даръ».