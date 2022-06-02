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Семейный фестиваль «Кислород» пройдет в Рязани 8 июня
Об этом сообщило региональное минспорта.

В Рязани пройдет первый семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Об этом сообщило региональное минспорта.

Мероприятие состоится около Зеленого театра в ЦПКиО в среду, 8 июня, в 18:30.

В программе фестиваля спортивные активности: балансборд, гордки, фрисби-гольф, полоса препятствий от «Дитя джунглей», дженга, дартс и другие.

На мероприятии пройдут мастер-классы по современным танцам (от «Арт-Райз» и перспективного «Лавфита»), робототехники от «Робошколы». На фестивале будут находиться спасатели, площадка саморегуляции, чаепитие от «Нашъ Даръ».

Для участия в мероприятии семейным командам нужно зарегистрироваться. Срок — до 7 июня. Заявки принимаются по адресу: andreev.minsport@mail.ru, а также в сообщениях группы в соцсети «ВКонтакте».