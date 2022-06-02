Рязанские врачи освоили новый метод лечения камней в почках с помощью лазера

Метод стал доступен после приобретения гибкого уретерореноскопа Innovex.

Рязанские врачи освоили новый метод лечения камней в почках с помощью лазера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Лазерным дроблением крупных камней подковообразной почки без разреза и проколов овладели врачи областного центра урогинекологии и нефрологии, который находится в городской больнице № 11.

Метод стал доступен после приобретения гибкого уретерореноскопа Innovex. С его помощью специалисты могут подойти к камням в почках через мочеиспускательный канал.

Главный врач ГКБ № 11 Роман Васин рассказал о лечении от камней пациента со сложной аномалией развития почек. Открытая операция или дробление камня с помощью прокола в данном случае была невозможна. Васин отметил, что современное оборудование позволило помочь пациенту и избавить его от камней почки.