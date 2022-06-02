Рязанец из-за ревности чуть не убил сожительницу стеклянной пепельницей

Возбуждено уголовное дело.

Рязанец из-за ревности чуть не убил сожительницу стеклянной пепельницей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Конфликт произошел между 64-летним жителем Ухоловского района и его сожительницей. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ревности мужчина попытался убить женщину и стал избивать ее по голове стеклянной пепельницей, а затем молотком. Пострадавшей удалось выбежать из квартиры и обратиться за медпомощью.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).