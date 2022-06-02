Производитель ноутбуков HP уходит из России и Белорусии

Американская компания Hewlett Packard Enterprise сообщила, что постепенной уйдет с рынков после остановки поставок и продаж в конце февраля.

Производитель ноутбуков HP уходит из России и Белорусии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление компании.

Американская компания Hewlett Packard Enterprise сообщила, что постепенной уйдет с рынков после остановки поставок и продаж в конце февраля.

«Мы внимательно следили за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать работать в России и Белоруссии», — говорится в заявлении.