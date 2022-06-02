«Почта России» стала логистическим партнером интернет-магазина товаров для здоровья

На сайте iTAB представлены более 440 позиций от 65 поставщиков. Среди них — витаминные наборы, нутрицевтики, БАДы, косметика и продукты для низкоуглеводной диеты.

«Почта России» стала логистическим партнером интернет-магазина товаров для здоровья iTAB. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На сайте iTAB представлены более 440 позиций от 65 поставщиков. Среди них — витаминные наборы, нутрицевтики, БАДы, косметика и продукты для низкоуглеводной диеты. «Почта» доставит заказы в 38 000 почтовых отделений по всей России. В 12 300 населенных пунктах почтальоны донесут товары до двери.

«Благодаря крупнейшей в стране сети выдачи заказов, покупатели даже в самых отдаленных уголках страны получат доступ к популярным товарам для здоровья. В планах нашего дальнейшего сотрудничества с iTAB расширение географии доставки на страны СНГ и другие регионы», — заявил глава департамента по развитию федеральных клиентов АО «Почта России» Василий Жайворонок.

Интеграция сервисов «Почты России» и iTAB позволит покупателям увидеть стоимость и сроки доставки при оформлении заказа. Система также автоматически подставляет индекс при наборе адреса получателя, отображает трек-номер посылки и формирует комплект правильно заполненных документов для отправки и отслеживания статуса отправлений.

«За первый квартал 2022 года рынок БАД в России вырос на 19,5%, что говорит о высоком спросе на товары для здоровья среди покупателей. Чтобы обеспечить наших клиентов самым широким выбором товаров, мы собираемся в ближайшее время расширить ассортимент до 1 000 единиц, привести на площадку дополнительно 50 поставщиков и стать полноценным маркетплейсом для здоровья. Уверен, что Почта России окажет нам в этом максимальное содействие», — комментирует коммерческий директор площадки Максим Ермолаев.