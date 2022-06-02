Песков заявил о том, что украинские власти «морозят» переговоры

По словам представителя Кремля, российская сторона «предельно четко озвучила свои требования».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что власти Украины «морозят» переговоры. Слова чиновника передало РИА Новости .

Как сообщил представитель Кремля, российская сторона четко озвучила требования и они известны представителям Украины. «Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, украинские власти отказываются от переговоров.