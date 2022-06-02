Песков заявил о невозможности проведения референдума о вхождении Донбасса в состав России сейчас

По его словам, судьбу территорий должны решать их жители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности на данный момент проведения референдума о вхождении в состав страны Донбасса. Об этом сообщило РИА Новости .

По его словам, судьбу территорий должны решать их жители. Песков отметил, что для проведения референдума нужны соответствующие условия. «Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава международного комитета госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ЛДНР и Херсонской области в состав России может пройти в июле.