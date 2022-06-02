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Песков заявил о невозможности проведения референдума о вхождении Донбасса в состав России сейчас
По его словам, судьбу территорий должны решать их жители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности на данный момент проведения референдума о вхождении в состав страны Донбасса. Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, судьбу территорий должны решать их жители. Песков отметил, что для проведения референдума нужны соответствующие условия. «Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава международного комитета госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ЛДНР и Херсонской области в состав России может пройти в июле.