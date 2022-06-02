Павел Малков: библиотека — моя слабость

Об своем увлечении врио губернатора рассказал во время рабочей поездки в Сасово.

В четверг, 2 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время рабочей поездки в Сасово рассказал, что с детства любит проводить свободное время за чтением книг.

«Библиотека — моя слабость. Я вырос в очень маленькой квартире и большую ее часть занимали книги. С тех пор я каждый день обязан для себя что-то прочитать. Книги — тема, которая мне близка. Например, произведения братьев Стругацких, примеров масса», — поделился Малков.