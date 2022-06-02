Оптимизация и эффективность: Рязанская область передает успешный опыт внедрения бережливых технологий

1 июня на базе «Фабрики процессов» агентства развития бизнеса состоялся тренинг по внедрению инструментов производства.

1 июня на базе «Фабрики процессов» агентства развития бизнеса состоялся тренинг по внедрению инструментов бережливого производства. Его участниками стали сотрудники предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» из Московской области, реализующие мероприятия по улучшениям при расширенной поддержке экспертов «Федерального центра компетенций».

По словам руководителя регионального центра компетенций Павла Крутова, беспорядок на рабочем месте, перепроизводство, излишняя транспортировка, неиспользованный человеческий потенциал — это лишь несколько потерь, которые могут возникать в ходе рабочего процесса. «Все это приводит к убыткам и лишним тратам. Участие в тренинге позволяет сотрудникам иначе взглянуть на привычный производственный процесс. По итогам интерактивного обучения на фабрике процессов они начинают буквально видеть потери и недостатки в своей работе», — отметил Павел Крутов.

Как рассказал тренер РЦК Кирилл Письменный, подобный опыт взаимодействия, в частности, тренинг для сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» из других регионов проводится впервые. «Фабрика процессов — это учебная производственная площадка, позволяющая увидеть реализацию инструментов бережливого производства „в моменте“. В интерактивном формате вся команда участников прошла путь от малоэффективного процесса к образцовому производственному потоку, разрешив ряд логистических и операционных проблем и улучшив экономические показатели в несколько раз», — подытожил он.

Первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства в его рамках обучились свыше 1000 сотрудников, получив соответствующие сертификаты. Подать заявку на участие в корпоративном турнире и уточнить информацию можно по телефону: (4912) 606-513.