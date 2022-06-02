На пяти рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду
Ресурса не будет в ряде медучреждений города.
На пяти улицах Рязани в пятницу, 2 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
C 9:00 до 17:00 без ресурса останутся :
- улица Гагарина, дома №№ 53 (Городская клиническая поликлиника № 6), 53 корпус 1, 55;
- улица Пушкина, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4, 6;
- улица Семашко, дома №№ 48, 50 (Детский сад № 65), 52, 54/2, 48а (Больница № 2 Управления ФСИН).
C 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/23, 9 (Школа № 63), 9 (спортшкола «Фаворит»);
- улица Новоселов, дома №№ 23 корпус 1, 25 корпус 1, 25, 27 корпус 1, 27, 29, 35 корпус 3, 35 корпус 4.