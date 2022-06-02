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Мэр Рязани Елена Сорокина проверила состояние городских клумб
Она рассказала о цветниках и зеленых зонах, оформленных на улице Горького и в Троллейбусном переулке, а также о ландшафтном дизайне в районе ТД «Десяточка» на улице Гагарина.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила состояние городских клумб. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновница рассказала об оформлении клумбы на улице Шереметьевской. Ее сделали по инициативе активистов ТОС «Дубовая роща». «Свыше 200 человек приняли участие в опросе о варианте цветочного оформления клумбы. Здесь высаживают агератум, колеус, георгины, цинию. Растения предоставлены питомником „ДБГ“», — подчеркнула Сорокина.

Также она рассказала о клумбах, оформленных на улице Горького и в Троллейбусном переулке, а также о ландшафтном дизайне в районе ТД «Десяточка» на улице Гагарина.

Сорокина отметила, что в рязанских парках тоже должно присутствовать цветочное оформление. Она подчеркнула, что из-за холодного мая не все растения успели высадить. «Не благоустроены клумбы в ЦПКиО у Автогородка и у Зеленого театра. На это указывают жители в социальных сетях. Да, у дирекции благоустройства много задач, но это не оправдание. Все городские клумбы должны быть оформлены ко Дню России», — сказала мэр.

Также Сорокина обсудила со специалистами другие варианты ландшафтного дизайна. Также она отметила необходимость ухода за теми цветами, которые уже есть на клумбах. По ее мнению, важны своевременный полив, удаление сорняков, окос зеленых зон.