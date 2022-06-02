А что в кино? «Своя война: Шторм в пустыне», «Вендетта. Банда Атланты» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Своя война: Шторм в пустыне»

Российский фильм «Своя война: Шторм в пустыне» — режиссерский дебют актера Алексея Чадова, который также сыграл в нем главную роль. Герой картины Иван уже давно вернулся с войны, однако же она его не отпускает, и он продолжает играть в нее в обычной жизни. Это дорого обходится в отношениях с женой и может стоить ему жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

«Вендетта. Банда Атланты»

Следующая новинка — американский боевик «Вендетта. Банда Атланты». По сюжету бывший морской пехотинец Уильям отправился поужинать со своей 16-летней дочерью. На отдыхе девушка погибает, став случайной жертвой уличных разборок. Преступников арестовывают, но вскоре отпускают на свободу, так как отец одного из них, вор в законе, фальсифицирует суд. Уильям решает взять правосудие в свои руки и вскоре попадает в эпицентр бандитских разборок. Оценка на сайте IMDb — 3.7.

«Модель»

Российский триллер «Модель» режиссера Ольги Ланд рассказывает о юной модели Ане, которая по контракту отправляется в Лос-Анджелес работать в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.

«Джулур: Мас-рестлинг»

И еще одна российская новинка — спортивная драма «Джулур: Мас-рестлинг». Джулур — молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии, где живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой. Случайно он оказывается на празднике Ысыах, где принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант масс-рестлера. Внезапная смерть бабушки перечеркивает планы и чтобы наладить свою жизнь, Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат мас-рестлингу. И теперь от его победы полностью зависит его будущее.

«Волк»

Ирландская мелодрама «Волк» рассказывает о парне, по имени Джейкоб, который по сути — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими пациентами, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с таинственной и эротичной Дикой Кошкой, которая даёт ему почувствовать звериную мощь и уверенность в себе. Оценка на Кинопоиске и IMDb — 5.7.

«Коати. Легенда джунглей»

От серьезных фильмов перейдем к мультипликационным новинкам. Мультфильм «Коати. Легенда джунглей» рассказывает про джунгли далекой Амазонии, где обитают удивительные животные. Cреди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение. Им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый. Оценка на сайте IMDb — 4.9.

«Три кота и море приключений»

И еще одна мультипликационная новинка — полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений», снятый по мотивам популярного мультсериала. Главные герои Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.