В Забайкалье 15-летнего подростка задержали за убийство дедушки

В Забайкалье в селе Акша следователи задержали 15-летнего подростка, который застрелил своего дедушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкалью.

В Забайкалье в селе Акша следователи задержали 15-летнего подростка, который застрелил своего дедушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкалью.

В селе обнаружили тело мужчины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. На теле было огнестрельное ранение.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Через несколько часов следователи задержали подозреваемого — 15-летнего внука убитого. На допросе, который проходил с законным представителем, адвокатом и психологом, мальчик признался в содеянном.

Подростка задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Продолжается расследование.