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В семье рязанских журналистов Александра Анитова и Ирины Тен погибла дочь
У директора издательства «Пресса» Александра Анитова и его супруги Ирины Тен погибла дочь. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

У директора издательства «Пресса» Александра Анитова и его супруги Ирины Тен погибла дочь. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

«Правление регионального отделения Союза журналистов России, коллеги-журналисты выражают глубокие соболезнования членам Союза журналистов России Александру Анитову и Ирине Тен в связи с гибелью их дочери Екатерины. Глубоко потрясены вашей потерей», — говорится в сообщении.

Врио губернатора области Павел Малков, региональное правительство, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования директору ГАУ РО «Издательство „Пресса“» Александру Анитову и специалисту по развитию ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» Ирине Тен.

Коллектив ИД «Пресса» также выразил соболезнования директору издательства и его жене в связи с гибелью их дочери.