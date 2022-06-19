В санатории «Старица» произошло короткое замыкание

В санатории «Старица» поселка Солотча сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В санатории «Старица» поселка Солотча сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 19 июня, в 14:06 поступило сообщение о срабатывании систем противопожарной защиты в санатории «Старица». Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу сложности: 8 автомобилей, 27 человек.

На момент прибытия установили, что произошло короткое замыкание без загорания.

Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.