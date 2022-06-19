В Рязанской области нашли тело брата боксера Александра Аулова
В Рязанской области нашли убитым брата боксера Александра Аулова. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной» со ссылкой на источник.
В Рязанской области нашли убитым брата боксера Александра Аулова. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной» со ссылкой на источник.
Тело Ильи Аулова обнаружили на границе Чучковского и Путятинского районов. Сообщается, что мужчину зарезали, а подозреваемого в совершении преступления задержали.
В пресс-службе регионального СУ СКР факт не прокомментировали.