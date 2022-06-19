В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил ребенка и скрылся

В Поселке Развилка в Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил школьницу на «зебре» и покинул место ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

В Поселке Развилка в Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил школьницу на «зебре» и покинул место ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, авария произошла в воскресенье, 19 июня, в 17:25. Водитель автобуса «Волга ПАЗ» сбил несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте.

Позже полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проведения мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснила Волк.