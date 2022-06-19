В Петербурге на крыше церкви нашли тело парикмахера
На крыше церкви святой Екатерины в Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины. Охранник обнаружил тело во время планового обхода, сообщает РЕН ТВ.
На крыше церкви святой Екатерины в Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины. Охранник обнаружил тело во время планового обхода, сообщает
Погибший — 28-летний местный житель, работавший парикмахером.
Подробности выясняют правоохранители.
В настоящее время храм святой Екатерины, расположенный на Васильевском острове, находится на реконструкции.