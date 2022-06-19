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В Крыму снесут автосервис, в котором отказались обслужить российских военных
В автосервисе Красногвардейского района на полуострове Крым отказались обслуживать автомобиль российских военных. Станция техобслуживания оказалась построенной незаконно и подлежит сносу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

В автосервисе Красногвардейского района на полуострове Крым отказались обслуживать автомобиль российских военных. Станция техобслуживания оказалась построенной незаконно и подлежит сносу, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором сообщается, что в автосервисе в поселке Видное автомобилю с символикой «Z» отказали в вулканизации шин. Там заявили, что «военным не помогают». Владелец техстанции позже заявил, что произошло недоразумение и что якобы его сервис не может обслуживать грузовики.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — пояснил Константинов.

По его словам, «поперек России лучше не становиться».

Спикер парламента также добавил, что владелец может ехать на Украину, чтобы развивать там бизнес, если не хочет соблюдать российские законы.