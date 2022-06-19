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В Касимовском районе горящее здание сняли на видео
В деревне Ахматово Касимовского района произошел пожар в бесхозном строении. ЧП сняли на видео. Пост опубликовали в группе «Типичный Касимов» в воскресенье, 19 июня.

В деревне Ахматово Касимовского района произошел пожар в бесхозном строении. ЧП сняли на видео. Пост опубликовали в группе «Типичный Касимов» в воскресенье, 19 июня.

Сообщение о пожаре в здании бывшей столовой поступило в 13:40, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место ЧП выезжали четыре автоцистерны.

Открытое горение ликвидировали в 14:48.

Пострадавших нет.