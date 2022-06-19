В Касимове подростки камнем повредили дверь частного дома

В Касимове подростки кинули камень в частный дом. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована в группе «Типичный Касимов» в субботу, 18 июня.

В Касимове подростки кинули камень в частный дом. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована в группе « Типичный Касимов » в субботу, 18 июня.

На кадрах видно, как трое ребят бросаются камнями друг в друга, и один из них попадает в дом. После этого компания убегает.

«Прошу выложить видео для поиска хулиганов, повредивших сегодня дверь частного дома по улице 50 лет ВЛКСМ, 43. Для „мирного“ урегулирования произошедшего ждем родителей или самих правонарушителей в целях обсуждения ремонта. Иначе обратимся в полицию», — сообщил хозяин дома.