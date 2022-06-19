В деревне Рыбновского района произошел пожар

В деревне Медведево Рыбновского района в воскресенье, 19 июня, загорелась хозпостройка. Сообщение о пожаре поступило в 12:31, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В деревне Медведево Рыбновского района в воскресенье, 19 июня, загорелась хозпостройка. Сообщение о пожаре поступило в 12:31, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных горела хозпостройка. В 12:50 пламя локализовали на площади предварительно 20 кв. м.

В настоящее время пожар ликвидировали. В тушении принимают участие 6 человек и 2 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.