В Чувашии на кондитерской фабрике «Акконд» женщине оторвало руку

Женщина-пекарь потеряла руку на кондитерской фабрике «Акконд» в Чебоксарах. Об этом сообщает Mash.

Женщина-пекарь потеряла руку на кондитерской фабрике «Акконд» в Чебоксарах. Об этом сообщает Mash .

По словам пострадавшей, она работает на фабрике с 2015-го года. В апреле без инструктажа и стажировки ее перевели на новую линию вафель. Сменщица объяснила, что механизм надо чистить вручную, снимая ограничители.

Когда женщина чистила цепь, почувствовала, что руку зажало. В результате конечность оторвало. Несмотря на кровь вокруг, производство не остановили.

«Я сама своей левой рукой достала свою руку, отошла от линии, села на скамеечку, набежали мастера, начальство… линия продолжала работать, приехала скорая, — рассказала пострадавшая. — Сделали операцию. Руку не удалось спасти».

По словам пекаря, руководство «Акконда» пыталось хочет возложить вину за случившееся на нее.

Возбуждено дело по статье «Нарушение требований охраны труда», однако пока ход ему не дали. Руководство якобы обвиняют саму женщину по нескольким статьям.