Ушел из жизни экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Государственный секретарь и первый зампредседателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Его смерть подтвердила ТАСС племянница покойного Юлия Бурбулис.

Государственный секретарь и первый зампредседателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Его смерть подтвердила ТАСС племянница покойного Юлия Бурбулис.

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень сообщила, что Бурбулис умер в Баку.

Геннадий Бурбулис с 1991 по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого зампредседателя, был ближайшим соратником президента Бориса Ельцина и одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года.