Следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины в Оке
Московский МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1979 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Московский МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1979 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Телесных повреждений не обнаружили.
Устанавливаются обстоятельства смерти.
Напомним, ранее стало известно, что вечером 18 июня спасатели достали из Оки тело мужчины.