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Следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины в Оке
Московский МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1979 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Московский МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1979 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Телесных повреждений не обнаружили.

Устанавливаются обстоятельства смерти.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 18 июня спасатели достали из Оки тело мужчины.