Рязанец рассказал о краже телефона подростками в Московском районе

Рязанец рассказал, что на улице Крупской в пятницу, 17 июня, двое подростков украли его мобильный телефон. Пост опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

Рязанец рассказал, что на улице Крупской в пятницу, 17 июня, двое подростков украли его мобильный телефон. Пост опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

По словам мужчины, это произошло около 15-16 часов напротив остановки 47-й маршрутки. Два подростка лет 12-14 украли его Samsung в черном силиконовом чехле.

«И так: я инвалид, передвигаюсь с тростью, сидел на лавочке, телефон лежал рядом. Эти выродки подкрались сзади, схватили его и просто убежали в сторону магазина „Пятерочка“. Я физически не смог бы их догнать при всем желании», — сообщается в посте.

Рязанец добавил, что телефон старый, но там содержатся все контакты и важные данные по работе.

Он отметил, что подал заявление в полицию, и посоветовал вернуть украденное.