Под Рязанью в водоеме утонула 14-летняя школьница

Недалеко от села Алеканово Рязанского района утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя МСО СУ СКР по Рязанской области Александра Логинова.

Недалеко от села Алеканово Рязанского района утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя МСО СУ СКР по Рязанской области Александра Логинова.

Несчастный случай произошел в субботу, 18 июня, на территории СНТ «Сосна». Школьница пошла отдыхать на водоем с сестрами без взрослых. В какой-то момент отдыхающие на берегу люди заметили, что подросток начал тонуть. Они вытащили ребенка из воды, но тот уже скончался.

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.