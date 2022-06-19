Новым командующим ВДВ России стал выпускник РГВВДКУ Михаил Теплинский
Новым командующим Воздушно-десантными войсками назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.
Новым командующим Воздушно-десантными войсками назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.
Михаил Юрьевич Теплинский родился в 1969 в городе Моспино на Донбассе. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Был награжден орденом Мужества и Орденом Кутузова, сообщает