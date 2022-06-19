Компания Mango окончательно покидает Россию

Испанская фирма Mango приняла решение окончательно покинуть Россию, отказавшись от прямых продаж. Компания 23 года присутствовала на рынке. О решении сообщают испанские СМИ.

Испанская фирма Mango приняла решение окончательно покинуть Россию, отказавшись от прямых продаж. Компания 23 года присутствовала на рынке. О решении сообщают испанские СМИ.

Fashion-ритейлер уходит из-за «международной геополитической неопределенности» на фоне спецоперации России на Украине. Известно, что 55 магазинов станут франчайзинговыми, 800 рабочих мест сохранятся — компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами об отказе от этих точек.

На конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango.

Напомним, в марте компания объявила о временном прекращении работы в России. С момента приостановки деятельности Mango выплачивает зарплату своим российским сотрудникам.

Рязанские модники поделились своими лайфхаками, как они покупают одежду после ухода ряда зарубежных марок с рынка России.