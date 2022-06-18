В Шиловском районе мужчина украл самовар, замаскировав его под горб

В деревне Ибредь Шиловского района полицейские раскрыли кражу из хозяйственной постройки. Подозреваемый вынес самовар из сарая пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В деревне Ибредь Шиловского района полицейские раскрыли кражу из хозяйственной постройки. Подозреваемый вынес самовар из сарая пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 59-летняя жительница деревни Ибредь и сообщила, что из ее хозпостройки во дворе пропал самовар. Полицейские увидели, что дужку навесного замка на двери сарая перепилили.

В ходе опроса местных жителей выяснили, что несколько человек накануне ночью видели на улице мужчину, на спине которого был большой горб. Так могла выглядеть транспортировка самовара. Вскоре удалось установить, что к краже причастен 37-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Оперативники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.