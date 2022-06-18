В Сараевском районе задержали 17-летнего мопедиста без прав

В Борце Сараевского района вечером в пятницу, 17 июня, полицейские задержали подростка на мопеде. Молодой человек не имел прав вождения категории «М», сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Борце Сараевского района вечером в пятницу, 17 июня, полицейские задержали подростка на мопеде. Молодой человек не имел прав вождения категории «М», сообщается на сайте ИД «Пресса».

Подростка отстранили от управления и составили на него два административных протокола: управление транспортным средством без прав и без мотошлема. Протоколы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, которая назначит наказание для нарушителя.

С родителями подростка правоохранители провели беседу.