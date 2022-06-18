В Рязанской области 19 июня местами ожидается гроза

В Рязанской области в воскресенье, 19 июня, днем ожидается кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 19 июня, днем ожидается кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 13-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 7…12 тепла, днем 21…26 градусов.

В пресс-службе мэрии добавили, что с 18:00 18 июня до конца суток 19 июня в Рязани местами пройдут гроза и кратковременный дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

Рязанцам рекомендуют быть осторожными. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и рекламные конструкции, не стоять под деревьями, а водителям — быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.