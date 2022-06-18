В Рязани 20 июня отключат горячую воду на семи улицах

В Рязани 20 июня отключат горячую воду: на пяти улицах — на срок две недели, еще на двух улицах — на четыре дня. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Рязани 20 июня отключат горячую воду: на пяти улицах — на срок две недели, еще на двух улицах — на четыре дня. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По информации управления энергетики и ЖКХ, в связи с плановыми профилактическими работами отключат горячую воду с 20 июня по 3 июля по следующим адресам:

— улица Интернациональная, д. 1 В (детская поликлиника № 3), д. 3 корп. 1 (д/сад № 120), д. 11д (д/сад № 124), д. 6 (школа № 58), д. 1а, д. 1 г, д. 2 корп. 2, д. 3, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 7, д. 7а, д. 8/29, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13 корп. 1;

— улица Бирюзова, д. 6а (д/сад № 3), д. 8а (д/сад № 16), д. 4а (д/сад № 126), д. 13а (школа № 56), д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 1 корп. 5, д. 1 корп. 6, д. 1 корп. 7, д. 1 корп. 8, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 6, д. 6б, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 7, д. 7б, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 8, д. 8 корп. 1, д. 9/23, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2;

— улица Семчинская, д. 11а (д/сад № 35), д. 9, д. 11, д. 11 корп. 1, д. 11 корп. 2;

— улица Княжье поле, д. 23, д. 23 корп. 1;

— улица Станкозаводская, д. 22/10, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 27, д. 28 корп. 1, д. 28/9.

С 20 по 24 июня горячей воды не будет на улице Ленина, д. 12а (д/сад № 59), а также на Зубковой, 10б.