В Россию смогут завозить Coca-Cola по параллельному импорту

Продукцию Coca-Cola смогут завозить в Россию по механизму параллельного импорта. Об этом в субботу, 18 июня, заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ.

Продукцию Coca-Cola смогут завозить в Россию по механизму параллельного импорта. Об этом в субботу, 18 июня, заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba», — заявил Титов.

Он добавил, что подобным образом можно организовать импорт запчастей для автомобилей, потому что есть крупные склады, где хранятся детали, которые не учитываются в единых базах данных. При этом запчасти для авиатехники этим способом завозить не удастся, отметил Титов.

Напомним, ранее Coca-Cola (бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый») заявила, что приостанавливает деятельность в России.