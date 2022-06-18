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В Москве выпал из окна завернутый в ковер мужчина
В Москве выпал из окна избитый и завернутый в ковер мужчина. Он упал с четвертого этажа, сообщает РЕН ТВ.

В Москве выпал из окна избитый и завернутый в ковер мужчина. Он упал с четвертого этажа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в пятницу, 17 июня. По словам пострадавшего, он поссорился со своей супругой из-за измены. После конфликта москвич якобы решил починить выключатель и взял в руки отвертку, что женщина восприняла как угрозу. После этого к ним в квартиру пришли трое мужчин — приятелей жены.

Хозяина избили и завернули в ковер. По его словам, когда он пытался выпутаться, выпал из окна.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами носа и ребер. Правоохранительные органы разбираются в инциденте.