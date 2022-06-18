В Московском районе полицейские поймали 38 нарушителей закона за сутки

За сутки в Рязани в Московском районе полицейские зафиксировали 38 нарушений общественного порядка. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки в Рязани в Московском районе полицейские зафиксировали 38 нарушений общественного порядка. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские провели рейды и проверили соблюдение общественного порядка и миграционного законодательства. Участвовали сотрудники ППС полиции, автоинспекторы, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты миграционного контроля, а также сотрудники оперативных подразделений.

За сутки в Московском районе выявили 38 правонарушений: 14 случаев употребления спиртного в общественных местах, 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 9 нарушений миграционного законодательства. Также из нелегального оборота изъяли более 65 литров алкоголя.

Рейды продолжаются.